Кои са алтернативните маршрути след затварянето на участъка от бул. "Осми Приморски полк" във Варна
От утре, 18 септември, ще бъде затворен за движение участък от бул. "Осми приморски полк". Ограниченията се отнасят за района на бившето военно поделение „Светкавица“ - отсечката между ул. „Арх. Манол Йорданов“ (свързваща пътя за кв. „Виница“ с бул. „Княз Борис I“) и разклона за ул. „Катя Чукова".
На два етапа ще бъдат организирани ремонтните дейности, уточни пред Радио Варна Тихомир Тимов, директор на дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" в Община Варна. Единият етап ще приключи в рамките на 45 дни, а вторият - за 20 дни. Общо 65 дни ще се работи по обекта, допълни Тимов.
Алтернативните маршрути са няколко - пътят "Варна - Златни пясъци", улица "Манол Йорданов", както и улиците "30-та" и "Св. св. Константин и Елена", които водят към кв. "Виница", поясни Тихомир Тимов. По време на строително-ремонтните дейности ще бъде осигурен достъп за живеещите, припомни той. Нека не се прекалява с това, призова Тимов. Достъп ще бъде осигурен и за автомобилите със специален режим на движение. Контролът ще се осъществява от екипи на Общинска полиция, а специалисти от фирмата-изпълнител ще организират пропускателния режим.
Ремонтните дейности в четвъртък ще започнат в 08:00 - 8.30 часа утре, съобщи още Тихомир Тимов. Нека шофьорите спазват организацията на движение и Закона за движение по пътищата, да бъдат внимателни по улиците на града и навсякъде, където минават автомобили, пешеходци и най-вече - ученици, призова Тимов.
Във връзка с проект на „Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД за реконструкция и доизграждане на ВиК мрежата в града и затваряне за движение на участък от бул. „Осми приморски полк“ – пътя за кв. „Виница“ в района на спирка „Светкавица“, от 18 септември се въвеждат промени в маршрута и обслужването на линии от градския транспорт, съобщават от Общинското предприятие ТАСРУД:
Линия № 31
Делник:
- По маршрут от спирка „ЖП Гара“, спирка „Явор“, бул. „В. Левски“, бул. „Княз Борис I“ - спирка „Балкан“ до спирка „Дом майка и дете“: начален час 05:00 ч., краен час 23:00 ч. - интервал 15 минути.
Празник:
- По маршрут от спирка „ЖП Гара“, спирка „Явор“, бул. „В. Левски“, бул. „Княз Борис I“- спирка „Балкан“ до спирка „Дом майка и дете“: начален час 05:00 ч., краен час 23:00 ч. - интервал 20 минути.
Ще се обслужват всички спирки по маршрута двупосочно.
Линия № 31А
Делник:
- По утвърден маршрут - спирка „ЖП Гара“ с начален час 06:05 ч. и краен час 21:00 ч. - к.к. Св. св. Константин и Елена до спирка „Дом майка и дете“- с интервал 30 минути.
- По утвърден маршрут - спирка „Дом майка и дете“ с начален час 06:50 ч. и краен час 22:00 ч. - к.к. Св. св. Константин и Елена до спирка „ЖП гара“ - с интервал 30 минути.
Празник:
- По утвърден маршрут - спирка „ЖП Гара“ с начален час 06:00 ч. и краен час 21:00 ч., к.к. Св. св. Константин и Елена до спирка „Дом майка и дете“- с интервал на 30 минути.
- По утвърден маршрут - спирка „Дом майка и дете“ с начален час 07:00ч. краен час 22:00ч., к.к. Св. св. Константин и Елена до спирка „Жп гара“ - с интервал на 30 минути.
Линия № 30
Делник/ Празник:
- Спирка „Дом майка и дете“ до С.О. Добрева чешма – 06:00;08:30;12:00; 14:30;18:00; 21:00 ч.
- С.О. Добрева чешма до спирка „Дом майка и дете“ - 06:30;09:00;12:30; 15:00;18:30; 21:30 ч.
Въвежда се временна линия № 31/Светкавица:
Делник/ Празник:
- спирка „ЖП Гара“ с начален час 05:10 ч. и краен час 23:05 ч. през спирка „Явор“ до спирка „Светкавица“ - интервал 30 минути.
- спирка „Светкавица“ с начален час 05:10 ч. и краен час 23:10 ч. през спирка „Явор“ до спирка „Жп гара“ - интервал 30 минути.
Ще се обслужват всички спирки по маршрута двупосочно.
Автобусите по този маршрут ще бъдат обозначени с допълнителни табели „31 Светкавица“.
Въвежда се временна линия № 31/Разклон Виница:
Делник/ Празник:
- спирка „Дом майка и дете“ – разклон „Виница“ с начален час 05:10 ч. и краен час 22:35 ч., разклон „Виница“ - спирка „ Дом майка и дете“ с начален час 04:55 ч. и краен час 22:50 ч. - интервал 30 минути.
Ще се обслужват следните спирки: „Разклон Виница“, „Захари Дончев“, „Д-р Николаев“, „Чешмата“, „Център Виница“, „Черно море“, „Дом майка и дете“ - двупосочно.
Автобусите по този маршрут ще бъдат обозначени с допълнителни табели „31 Разклон Виница“.
Линия № 29
По маршрут от спирка „ЖП Гара“, спирка „Явор“, бул. „В. Левски“, бул. „Княз Борис I“ - спирка „Балкан“, спирка „Дом майка и дете“ до Аладжа манастир. Ще се обслужват всички спирки по маршрута.
Делник:
от ЖП гара – 08:00;13:00;17:50ч.
от Аладжа манастир – 09:00;14:00 ;18:50ч.
Празник:
от ЖП гара – 07:55;13:10; 17:50ч.
от Аладжа манастир – 08:55;14:10; 18:50 ч.
