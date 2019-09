Кои са най-опасните песни зад волана

automedia.investor.bg

Учени от Южнокитайския технологичен университет проведоха проучване за влиянието на музиката върху уменията на водачите на превозни средства. Те заключиха, че колкото по-високо е темпото на една песен (измерва се в удари за минута), толкова по-лошо е качеството на шофиране. Експериментът се провел с пускането на музика със скорост над 120 удара в минута и показал, че такива мелодии провокират нестабилно поведение на пътя.

Участниците в експеримента сядали зад волана на симулатор, където "се движели" по 6-лентовата магистрала в продължение на 20 минути в пълна тишина или им пускали музика. За този период шофьорите се престроявали в друга лента средно 70 пъти. Когато обаче им пускали рок песни, броят на престрояванията се увеличил двойно - 140 за 20 мин. Освен това скоростта на движение под такъв музикален съпровод била с 8 км/ч по-висока от разрешената.

Най-опасна за шофьорите, със 180 удара в минута, се оказал хитът "American Idiot" на американската пънк банда Грийн Дей. След тази песен се наредили "Party in the USA" на Майли Сайръс, "Mr. Brightside" на Дъ Килърс, "Don't Let Me Down" на Чейнсмоукърс и "Born to Run% на Брус Спрингстийн.

За най-безопасна песен, със само 63 удара в минута, била обявена "Stairway to Heaven" на Лед Цепелин, следвана от "Under the Bridge" на Ред Ход Чили Пепърс, "God’s Plan" на рапъра Дрейк, класиката "Africa" на Тото и "Location" на американския певец Калид.

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html