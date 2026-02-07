Кокинов за случая "Петрохан": Беглецът очевидно има какво да крие, най-вероятно е напуснал страната

Кадър Нова нюз

Не ме изненадва липсата на официална информация по случая "Петрохан". Самите разследващи са изправени пред изключително тежко престъпление - такова, каквото от години не си спомням да е имало. Факт е, че вероятно разследващите вече разполагат с информация от аутопсиите, тъй като е важно да се знае с едно оръжие ли са застреляни трите жертви. Освен това е важно да се изясни - законно ли е било това оръжие с оглед на факта, че, доколкото разбирам, всички са имали законно притежавано оръжие. Това заяви в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов” бившият градски прокурор на София Николай Кокинов, коментирайки тройното убийство в хижа "Петрохан".

На въпрос възможно ли е издирваният Ивайло Калушев да се укрие - например в пещера, Кокинов изтъкна: "Колко може да се криеш в една пещера? Ще се криеш няколко месеца и все някога ще те видят. Човек, който се укрива, очевидно има какво да крие. По логиката на беглеца – по-вероятно е да е напуснал страната".

Но изтъкна, че "да напуснеш страната с деца е трудно, освен ако нямаш съответната подготовка", коментирайки появилата се информация, че заедно с Калушев е 15-годишно момче и друг млад мъж.

Той обясни, че МВР има съответната куршумотека и лесно може да се направи справка кой е стрелецът и от кое оръжие е стреляно. По думите му, когато се издава разрешително за носене на оръжие, то се прострелва и се взема следа, която е индивидуална за всяка цев. "На практика всяко престъпление, извършено със законно оръжие, е сравнително лесно установимо чрез компютърна обработка. Предполагам, че МВР вече разполага с тази информация", изрази мнение Кокинов.

И изтъкна, че според него вече са анализирани и разпечатките от телефоните - както на жертвите, така и на издирваните лица. "Това са може би най-важните анализи, от които може да се види дали издирваните са били заедно с убитите, кога са се разделили и т.н. Обичайно такива хора не използват много мобилни телефони и действат с друг тип комуникация, но най-малкото GPS-данните на устройствата могат да бъдат изследвани", подчерта бившият градски прокурор.

Кокинов коментира и споразумението, сключено между МОСВ и сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

"Явно то е факт и легитимира въпросната организация като нещо подобно на придатък на държавна власт, макар да няма такива законови правомощия. То ги легитимира пред трети лица като едва ли не държавен орган и според мен това е било целта. Съмнявам се да е нормално да се регистрира НПО с името „Национална агенция“. От адвокатската си практика знам, че Търговският регистър е изключително деликатен към подобни наименования и обикновено ги връща. Как се е случило - не мога да гадая. Странно е", заяви той.

