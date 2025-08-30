Кола блъсна 4-годишно дете в Бургас

снимка: Булфото

Дете е прегазено в Бургас от автомобил, който се е движил на заден ход. Пътният инцидент е станал вчера около 17:40 ч. в района на ул. "Осогово" 22 в квартал "Победа", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Лек автомобил "Ауди А4" с бургаска регистрация, управляван от 21-годишен бургазлия, при движение на заден ход е съборил и прегазил преминаващо зад него четиригодишно момченце от квартала.

Пострадалото дете е откарано от роднини в Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас в контактно състояние. Момченцето е настанено в отделението по неврохирургия, за живота му няма опасност, предава БТА.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Той е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.



За още един тежък пътен инцидент вчера, при който има загинал, съобщиха от полицията в Бургас. Той е станал в района на село Съдиево, община Айтос.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!