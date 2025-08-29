Кола блъсна 4-годишно дете в Бургас

Булфото

4-годишно дете пострада при пътен инцидент в Бургас. Инцидентът е станал около 17:40 ч. на ул. "Осогово" №22 в кв. "Победа".

Автомобилът е управляван от 21-годишен шофьор, който се движил на заден ход и блъснал 4-годишно момченце от квартала. Детето е откарано от близките си в УМБАЛ-Бургас в контактно състояние.

Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство, предаде БНТ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!