Кола блъсна 4-годишно дете в Бургас
4-годишно дете пострада при пътен инцидент в Бургас. Инцидентът е станал около 17:40 ч. на ул. "Осогово" №22 в кв. "Победа".
Автомобилът е управляван от 21-годишен шофьор, който се движил на заден ход и блъснал 4-годишно момченце от квартала. Детето е откарано от близките си в УМБАЛ-Бургас в контактно състояние.
Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни.
По случая е образувано досъдебно производство, предаде БНТ.
