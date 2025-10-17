Кола блъсна 84-годишен мъж на заден ход в района на пазар "Чаталджа" във Варна

Снимка: Булфото

54-годишен водач на лек автомобил от София при управление и извършване на маневра – движение назад в района на пазар „Чаталджа“ във Варна, удря 84-годишен пешеходец, пресичащ зад автомобила. За това съобщават от ОД на МВР - Варна. Това е станало в обедните часове на 15 октомври.

Възрастния мъж е отведен в болнично заведение, където извършения преглед установява мозъчна контузия и охлузна рана на главата.

Настанен е в отделение по неврохирургия без опасност за живота.

Извършеният на място от служители на сектор „Пътна полиция“ тест с техническо средство е положителен за употреба на наркотични вещества и техните аналози.

По случая е образувано досъдебно производство.

