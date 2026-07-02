Кола блъсна дете на пешеходна пътека във Варна
Булфото
Шофьор блъсна пресичащо дете във варненския квартал "Младост", срещу Медицински център "Марешки", съобщават очевидци във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".
По данни на ОДМВР пътнотранспортното произшествие е станало на бул. „Република“.
Детето е транспортирано с екип на ЦСМП до болнично заведение. Контактно е, като се изяснява състоянието му.
Към момента няма допълнителна официална информация за удареното дете.
"На пешеходната пътека има конуси, до спирката - полицейски автомобил и пред него мерцедес със спукан преден прозорец.", посочват очевидците.
От полицията съобщават още, че водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни.
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