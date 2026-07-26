Кола блъсна дете с малък мотопед в Горна Оряховица

Снимка: Булфото

Кола блъсна дете с малък мотопед в квартал "Гарата" в Горна Оряховица тази вечер.

Вследствие на инцидента, детето е със счупен крак, предава Нова телевизия.

На мястото на инцидента се е събрала голяма група роднини и очевидци, което е наложило изпращане на патрули за предотвратяване на напрежение.

Причините за сблъсъка към момента все още се изясняват от органите на реда.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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