Кола блъсна фатално мъж внезапно изкочил на пътя Варна - Бургас

Булфото

Вчера, около 23:00 ч., на главен път Варна – Бургас е настъпило тежко пътнотранспортно произшествие с пешеходец, съобщиха от ОД на МВР-Варна.

При инцидента лек автомобил е блъснал внезапно излязъл на пътното платно пешеходец. По данни на полицията мъжът е на 68 години, гражданин на Финландия.

Вследствие на удара пешеходецът е загинал на място.

Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство.

Водачът на автомобила е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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