Кола блъсна и уби пешеходец в София, шофьорът избяга

Снимка Булфото

Трагедия на пътя в столицата.

Автомобил блъсна пешеходец на столичния бул. "Тодор Каблешков" в района на голям хипермаркет.

Според очевидци човекът е загинал, а шофьорът е избягал.

Във Фейсбук групата "Катастрофи в София" свидетели пишат, че на пътното платно има покрито тяло, пише offnews.bg.

Районът е отцепен, изчаква се кола на "Криминална полиция".

