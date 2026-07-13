Кола блъсна изскочило на пътя 4-годишно дете във Видин

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Четиригодишно дете е пострадало при пътнотранспортно произшествие във Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента е подаден в петък, в 13:59 часа. Произшествието е станало на ул. „Екзарх Йосиф I“ в областния град. На място е извършен оглед от оперативна група.

По първоначални данни лек автомобил, управляван от 57-годишен жител на Видин, е блъснал четиригодишно момиченце, което внезапно е пресичало пътното платно. След удара детето е паднало на асфалта, предаде БТА.

То е настанено за лечение във видинската болница с охлузвания и комоцио, без опасност за живота.

Пробите на водача с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Образувано е досъдебно производство, допълниха от полицията.

По данни на МВР през изминалото денонощие в страната са станали 23 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали двама души, а 27 са били ранени.

Редактор "Екип на Петел",

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