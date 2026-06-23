Кола блъсна мъж с куче в Несебър

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Мъж и кучето му са били блъснати в Несебър от шофьор, който дори не е спрял да провери състоянието им, пише Фокус.

Сигнал за инцидента е подаден вчера около 17:00 ч. в Районно управление – Несебър.

26-годишен мъж от Свети Влас съобщил, че малко след 09:00 ч. на несебърската улица "Иван Вазов“ той и кучето му били блъснати от лек автомобил с неустановени марка, модел и регистрационен номер, докато пресичали.

Шофьорът не спрял и продължил движението си в посока Стария Несебър.

Пешеходецът е получил контузии на левия крак, лявата ръка и лявото рамо. Той е прегледан и освободен за домашно лечение.

В крайна сметка избягалият шофьор е установен - 71-годишен мъж от Средец.

Работата по случая продължава, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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