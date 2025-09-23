Кола блъсна непълнолетен край Варна, управлявал неправилно електрическата си тротинетка
Пиксабей
За инцидент с електрическа тротинетка в първия от почивните дни съобщават от ОДМВР-Варна.
Сигналът за произшествието в село Старо Оряхово е получен около 18:15 часа.
Според първоначалните данни, непълнолетен жител на същото село управлявал електрическа тротинетка в средата на пътното платно, когато рязко изменил посоката си на движение и бил блъснат от лек автомобил, движещ се зад него.
От удара, младежът е фрактура на прешлен, без опасност за живота.
По случая е образувано досъдебно производство.
