Кола блъсна непълнолетен край Варна, управлявал неправилно електрическата си тротинетка

За инцидент с електрическа тротинетка в първия от почивните дни съобщават от ОДМВР-Варна.

Сигналът за произшествието в село Старо Оряхово е получен около 18:15 часа.

Според първоначалните данни, непълнолетен жител на същото село управлявал електрическа тротинетка в средата на пътното платно, когато рязко изменил посоката си на движение и бил блъснат от лек автомобил, движещ се зад него.

От удара, младежът е фрактура на прешлен, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

