Кола блъсна пешеходец в Хасково, шофьорът избяга от местопроизшествието

Снимка: Булфото

Кола блъсна пешеходец този следобед в Хасково. Шофьорът на автомобила е напуснал местопроизшествието.

Катастрофата е възникнала на булевард „Раковски“ в района на кръговото кръстовище с улица „Ком“, съобщава Нова телевизия.

Водачът на автомобила се издирва от органите на реда. По информация на полицията колата не се води на негово име.



Пострадалият е транспортиран в Спешното отделение на МБАЛ – Хасково. По първоначални данни от медицинския преглед той е с леки охлузвания.

