Кола гори на магистрала "Тракия"

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Кола се запали на магистрала "Тракия" в посока Бургас, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Автомобилът се е запалил след отбивката за Ямбол, на 301-ия км. Движението към момента е спряно.

Няма данни за пострадали, предаде Новини.бг.

По-рано днес катастрофа затвори другата най-натоварена пътна отсечка у нас - Кресненското дефиле. Заради инцидент между два камиона в дефилето се образува километрична тапа.

Очевидци пък съобщиха за сериозно задръстване на околовръстното в София край Казичене заради снимки на филм.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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