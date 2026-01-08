Кола гори в центъра на Варна
08.01.2026 / 16:22 0
стопкадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", Г. Стоянова
За горящ автомобил в центъра на Варна алармират очевидци във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".
"Гори автомобил пред аптека "Санита" на бул. "Вл. Варненчик!", посочва в поста варненка.
Към момента няма официална информация от полиция за пострадали при инцидента.
