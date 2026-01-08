Кола гори в центъра на Варна

стопкадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", Г. Стоянова

За горящ автомобил в центъра на Варна алармират очевидци във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".

"Гори автомобил пред аптека "Санита" на бул. "Вл. Варненчик!", посочва в поста варненка.

Към момента няма официална информация от полиция за пострадали при инцидента.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!