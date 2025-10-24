Кола и камион се удариха челно в Пловдив

снимка Булфото

Силно затруднено е движението на околовръстния път на Пловдив заради катастрофа, възникнала към 6:50 ч. По предварителни данни край разклон за с. Белащица челно се ударили лек автомобил и камион, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Сериозно пострадал е водачът на колата. Предстои транспортирането му към болница.

На място са полицейски служители, а до цялостното изясняване на обстоятелствата около произшествието, движението в участъка между бул. "Кукленско шосе" и ул. "Димитър Талев" ще бъде спряно.

Временно е ограничено движението и в двете посоки по Пловдивския околовръстен път в района на разклоните за Марково и Белащица поради ПТП. Трафикът се осъществява през общинската пътна мрежа на Пловдив и се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

