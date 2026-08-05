Кола и мотоциклет се удариха на Околовръстното на Пловдив

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Катастрофа между автомобил и мотоциклет затрудни движението по Околовръстното шосе на Пловдив, научи NOVA. По първоначална информация при инцидента има пострадал човек, на когото е оказана спешна медицинска помощ.

Произшествието е станало на Околовръстния път на Пловдив, където са се сблъскали лек автомобил и мотоциклет. На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е транспортирал ранения.

Катастрофата е довела до сериозни затруднения в движението. В района се е образувало километрично задръстване, а автомобилите се придвижват бавно.

Причините за инцидента се изясняват. На място работят екипи на полицията, които регулират трафика и извършват оглед. Шофьорите са призовани да преминават с повишено внимание и да се съобразяват с временната организация на движението.

Редактор "Екип на Петел",

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