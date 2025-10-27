Кола излетя от мост в София, трима са пострадали

Снимка: Фейсбук, Катастрофи в София, Д. Ичеренска

Трима души са пострадали, след като кола излетя от мост на бул. "Цариградско шосе", в началото на бул. "Александър Малинов" в София.

Сигналът за инцидента е подаден снощи в 23:49 ч., съобщиха за БНР от Центъра за Спешна медицинска помощ в столицата.

На мястото са били изпратени три линейки. Пострадалите са на 19-годишна възраст.

Те са получили камшични удари, травми на главите и комоцио.

Спешните екипи са ги транспортирали до ВМА.

