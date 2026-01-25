Кола на "Годзила" катастрофира на пътя Галата - Аспарухово

Кадър Х. Лазаров, ВИЖДАМ ТЕ – I SEE YOU (s/o X-MODEL)

Поредната катастрофа на стария нов път Галата -Аспарухово изключително опасно изграждащ се и стеснен, съобщава гражданин в социалната мрежа.

"Най-вероятно е дошъл отгоре, скочил е и се е хвърлил долу. Понеже направиха един остров насредата на кръстовището интелигентните конструктори. Бях сигурен, че ще има много катастрофи тук. Ако не го видиш този остров, се хвърляш в дерето, както е станало в момента", посочва той.

Според него пътят е опасен. Островът не се вижда между трите платна.

Той посочва, че ако се допре гума на бордюрите и колата се обръща.

