Кола на "Пътна помощ" и пет други автомобила изгоряха при пожара в София
14.06.2026 / 17:28 0
Снимки: Булфото
Кола на "Пътна помощ" се е запалила, а от нея пожар се е разпространил към пет други автомобила, които също са изгорели.
Инцидентът е станал по-рано днес в столичния квартал "Надежда", казаха за БТА от МВР.
Няма пострадали хора.
Към този момент пожарът е загасен, прави се оглед за причините, казаха от МВР.
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