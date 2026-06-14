Кола на "Пътна помощ" и пет други автомобила изгоряха при пожара в София

Снимки: Булфото

Кола на "Пътна помощ" се е запалила, а от нея пожар се е разпространил към пет други автомобила, които също са изгорели.

Инцидентът е станал по-рано днес в столичния квартал "Надежда", казаха за БТА от МВР.

Няма пострадали хора.

Към този момент пожарът е загасен, прави се оглед за причините, казаха от МВР.

Редактор "Екип на Петел",

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