Кола отнесе две възрастни жени на паркинг, едната е с опасност за живота

снимка: МВР

Две възрастни жени са в болница, след като са блъснати от автомобил в Самоков, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Инцидентът е станал около 15:15 часа вчера на паркинг в района на Туристическата градина.

На място полицейските служители изяснили, че при извършване на неправилна маневра с движение на заден ход, лекият автомобил е блъснал двете жени, които по това време се намирали зад него.

Едната пострадала е на 91 години. Тя е оставена за наблюдение в местната болница, а другата е на 86 години и е настанена в реанимация в столична болница с тежки травми и наранявания. Тя е с опасност за живота. Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.

На местопроизшествието е извършен оглед и е образувано досъдебно производство.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата, предаде БТА.

