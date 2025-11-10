Кола отнесе на завой възрастна варненка

Булфото

68-годишна варненка е настанена в болница след инцидент на пътя, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Случката е от петък, в кв. "Аспарухово", когато лек автомобил извършвал маневра на завой и блъснал пресичащата пешеходка.

Пострадалата е с фрактура на лявия глезен и без опасност за живота, посочват от полицията.

Образувано е досъдебно производство срещу водачката на автомобила.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!