Кола паркира във варненски подлез

снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", В. Трифонов

Кола, паркирала във варненски подлез, разбуни духовете в социалните мрежи тази сутрин.

Автомобилът е с чуждестранна регистрация и е спрял точно до стълбите на един от изходите на съоръжението, което се намира до спирка "Осми декември".

Не става дума за инцидент, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна. Колата е влязла през един от входовете на подлеза и е паркирала там. Сигнал е подаден в Първо районно управление на полицията, предаде Радио Варна.

