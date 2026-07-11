Кола пламна на бул. „Васил Левски“ в центъра на София

Снимка: Булфото, архив

Автомобил гори на столичния булевард „Васил Левски“ в района на улица „Шипка“. За това сигнализира читател на Блиц. Причините за пожара все още не са изяснени. На този етап няма данни за пострадали хора.

На мястото вече са пристигнали екипи на пожарната, които работят по овладяването на огъня.

Районът е отцепен от полицейски служители, които регулират движението и обезпечават безопасността около мястото на инцидента.

Въпреки че днес е събота и движението в централната част на София не е толкова натоварено, преминаването през района е затруднено заради инцидента.

Очаква се да стане ясно какво е предизвикало пожара и дали са нанесени щети по други автомобили или околната инфраструктура.

Редактор "Екип на Петел",

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