Кола пламна в Кюстендилско

Пиксабей

Движението по път I-6 Цървеняно - Радомир, на 3 км от с. Цървеняно в община Кюстендил, временно се осъществява в една лента, двупосочно поради горящ автомобил, предава кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Инцидентът е станал малко след 17:00 часа, поради техническа причина, възникнала в лек автомобил хибрид, казаха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

В автомобила са пътували двама пътници, които не са пострадали, съобщиха още от полицията. Екип на пожарната е изгасил автомобила, а пътят е обезопасен от Областното пътно управление, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!