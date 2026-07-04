Кола пламна в движение край Ропотамо, шофьорът в огнен капан

Снимка: Фейсбук, Катастрофи България, И. Владимиров

Кола със софийска регистрация се запали в движение на главния път Приморско-Созопол. Инцидентът е станал в посока Созопол, в района на отбивката за река Ропотамо и пристана за туристическите лодки, съобщават очевидци за Флагман.бг.

Автомобилът неочаквано е започнал да пуши, което е принудило водача да отбие незабавно встрани от пътното платно.

За щастие, той е успял да реагира бързо и адекватно, напуснал е превозното средство навреме и е напълно невредим.

На кадъра се вижда, че гъст дим е обгърнал пътното платно, а на помощ веднага са се притекли преминаващи шофьори. Няколко автомобила са спрели на секундата, а пътуващите в тях мъже са започнали да помагат на пострадалия в опит да овладеят ситуацията и да потушат пламъците преди пристигането на екипите на пожарната. Благодарение на бързата реакция инцидентът се е разминал единствено с материални щети и уплаха.

Движението в участъка временно се осъществява с повишено внимание поради задимяването и спрелите встрани автомобили.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!