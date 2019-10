Кола подарък и мега купон с Криско, Тита и Ицо Хазарта на Хелоуин в Grand Mall

Последен шанс да се включите в томболата за чисто новия Volkswagen Up! Тегленето е минути преди началото на най-мощния концерт във Варна на 31 октомври

Всеки ден до 31 октомври е важен за посетителите на най-големия търговски център във Варна. Това са последните дни, в които можете да се включите в ексклузивната игра на Grand Mall преди големия купон за Хелоуин ! На 31 октомври в най-популярния търговски център в морската столица точно в 19:00 ще бъде изтеглено името на щастливеца, който ще получи чисто нов Volkswagen Up! Всеки може да го има, ако попълни и пусне в урната на Информационния щанд талон от играта „Големите правят големи подаръци“. Подробности за играта открийте във Фейсбук страницата www .facebook.com/GrandMallVarna/ . Побързайте, колата чака новия си собственик само след 3 дни!

Името на късметлията ще бъде изтеглено измежду всички, включили се в играта с попълнени талони, в присъствието на нотариус Калоян Иванов. Това е трети поред автомобил, който навлезлият в своята десета година Grand Mall подарява с любезното съдействие на Автотрейд ЕООД.

Тегленето ще сложи началото на бурно Хелоуин парти, в което ритъмът ще диктуват абсолютните любимци Тита, Криско и Ицо Хазарта.

Дегизировката си за празника на страшилищата можете да довършите следобеда от 16:00 в ателиетата за грим на втория етаж в Grand Mall , където театрални художници ще ви преобразят до неузнаваемост.

Участниците в страховитото веселие ще могат да заредят енергия за празника в хитовите заведения в мола. Екзотичният интериор на „Massa Kitchen“ би побрал и най-грандиозното парти. Заведението разполага с близо 500 места, а кухнята е известна в морската столица със своя спектакъл на живо. Нови кулинарни предложения за есента привличат вниманието в „Godzila“. Вкусното хапване там става в компанията на разкошен аквариум, където плуват риби папагал, мини акула и тигров скат. Богато разнообразие предлагат „BMS Българска кухня“, средиземноморска кухня „Оla“, морските дарове на „Nemo“, азиатската храна Thank Long Asia. Почитателите на бургери, сандвичи и бързи решения могат да избират между McDonalds, Subway, Hesburger, Le Chef, пилешките класики в KF C или Chi c ken King, салатите и ястията на Market или творческа пица в Pizza Lab . Най-голямото от кафетата -„Marmalad World“, е прочуто със своите оригинални сладоледи и изтънчени торти, но предлага още и пица и ястия в италиански стил. Свой почерк във вкуснотиите и доброто кафе имат Bakery, Café Café, Noa Café. Здравословни храни и сокове очакват ориентираните към новата природна вълна в So Fresh, а ядки и ориенталски сладки свалят всички ограничения пред калориите в Nuts & More .

За радост на посетителите любимият търговски център е обновен и предлага нови преживявания и ново ниво на комфорт в най-големия фуд корт във Варна и един от най-големите в България.

Обстановката на втория етаж в Grand Mall е радикално обновена, навсякъде ни посреща цветна атмосфера. Елегантните нови маси и съвременните авангардни столове карат посетителите да се чувстват елитарна част от модерния градски стил, а акценти като кръглата маса с маслинено дърво са луксозните оазиси сред морето от заведения. В случай, че се увлечете много в шопинга и вкусните предложения, и се окаже, че телефонът или таблетът ви има нужда от зареждане, новите зарядни станции са на ваше разположение, безплатно.

Повече за предстоящите събития и актуалните предложения в Grand Mall търсете във Фейсбук страницата www.facebook.com/GrandMallVarna и в сайта на Grand Mall www.grandmall-varna.com .

