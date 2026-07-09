Кола помете колоездач на входа на Аксаково

Пиксабей

За настъпил инцидент между лек автомобил и велосипедист на входа на Аксаково съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По данни на полицията колоездачът е настанен в ортопедично отделение с фрактура на лявата подбедрица, контактен е.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!