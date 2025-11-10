Кола прегази куче в столичния квартал "Разсадника"

Кадър Нова телевизия

Нов случай на жестокост към куче - този път в столичния квартал "Разсадника", предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи. Животното е било прегазено от автомобил в неделя пред жилищна сграда, а за инцидента стана ясно от разпространени видеозаписи.

На кадрите се вижда как автомобил, излизащ от паркинг, прегазва куче, лежащо на тротоара. Колата спира за момент, шофьорът излиза и вижда, че е затиснал животното с една от гумите. Въпреки това той се качва обратно в автомобила и потегля, оставяйки животното в безпомощно състояние, посочва Нова телевизия.

Живеещи в блока разказват, че кучето се казва Мая и е познато в квартала от 14 години.

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) дадоха подробности по случая. Сигналът е подаден в неделя около 18:24 ч., но първоначално е бил за скандал между двама мъже. По-късно полицейският екип установява, че причината за спора е прегазеното куче.

Извършителят на деянието е установен веднага. Той е 29-годишен гражданин на Република Северна Македония, който не е криминално проявен. Мъжът е направил самопризнания и е обяснил, че е извършил маневрата неволно, като отрича да е имало умисъл в действията му. Той не е бил под въздействието на алкохол.

По случая е образувана преписка, установени са трима свидетели и е иззет видеозапис от охранителна камера. Материалите се докладват в Софийската районна прокуратура. От СДВР уточниха, че проверяват и информацията, че мъжът работи като лекар във Военномедицинска академия (ВМА), но към момента тя не е потвърдена.

