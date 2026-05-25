Кола прегази лежащ на пътя мъж през нощта в Монтана

Снимка: Булфото

Мъж на 49 години от село Василовци в община Брусарци, който лежал на пътя, е бил прегазен през нощта на централния булевард „Трети март“ в Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Произшествието е станало към 3:55 ч. Водач на 65 години, движещ се от центъра на Монтана по посока Лом, е преминал със своя автомобил „Пежо 307“ през лежащия на шосето човек.

Той веднага подал сигнал на 112 и на място пристигнал екип на Центъра за спешна медицинска помощ от Монтана, който констатирал смъртта на прегазения. Направен бил оглед от оперативна полицейска група, а шофьорът е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.

По случая е заведено е досъдебно производство по член 343 от Наказателния кодекс.

Засега няма яснота защо загиналият мъж е лежал на пътното платно по това време на нощта и дали е могло фаталният инцидент да бъде избегнат.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че през миналата година в региона са станали 874 катастрофи, от които 227 тежки с 12 загинали и 344 ранени. От началото на тази година по пътищата на областта са загинали четирима, уточниха от полицията.

