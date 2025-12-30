Кола с младежи падна в дере на път към Бузлуджа

Булфото

Двама младежи пострадаха при автомобилна катастрофа по пътя за връх Бузлуджа

На 29 декември 2025 година, около 23:30 часа, по третокласен път III-5005, км. 3+500, водещ към връх Бузлуджа, се случи пътнотранспортно произшествие с участието на лек автомобил Subaru. В превозното средство са се намирали четирима младежи – 18-годишният водач, две момчета на по 17 години и 18-годишна жена, предаде Нова Варна.

По първоначална информация автомобилът е напуснал пътното платно отдясно по посока на движението и е паднал в крайпътно дере. В резултат на катастрофата е пострадала 18-годишната жена и едно от момчетата на 17 години. Двамата са били откарани със собствен транспорт до Филиала за спешна медицинска помощ, където са получили медицинска грижа и са освободени след преглед.

След инцидента шофьорът е бил тестван за употреба на алкохол, като резултатът е отрицателен. Местопроизшествието е посетено от полицейски екип от Районното управление – Казанлък, който е извършил необходимите действия по случая.

За щастие, въпреки сериозността на инцидента, нито един от участниците не е получил тежки травми. Сигналът се обработва от компетентните органи, а причините за напускане на платното и падането в дере се установяват.

