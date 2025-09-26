Кола с жена зад волана се преобърна по таван на пътя

Редактор: Недко Петров

Женя оцеля в тежка катастрофа, при която колата й се преобърня на пътя. Нина Пушкарова е пътувала от София за Пирдоп по Подбалканския път, когато преди разклона за село Мирково навлиза с 40 км в час в остър ляв завой.

Автомобилът става неуправляем и Нина е имало чувство, че е на ледена пързалка.

Колата се удари в лявата мантинела, после се върна в дясното платно, удари се в бордюра и се обърна по таван, разказа Нина.

Тя излиза от автомобила и установява, че има солидно количество разпръснат асфалт, вероятно от камиона, който е минал преди нея.

Държа да отбележа, че познавам пътя отлично, тъй като пътувам по него с автомобир над 10 години. Не е възможно да съм навлязла с по-висока скорост, след като органите на реда, които дойдоха, нямаха абсолютно никакви претенции към мен, и затова, че съм карала примерно с несъобразена скорост, с която съм навлязала в завоя, добави по бТВ Нина.

Последната призна, че щетите са големи, но тепърва ще се изясняват. Според Нина здраво е само предното стъкло.

От полцията са установили водача на камиона и започват разследване, а от АПИ пък разкриха, че не са правели ремонт на този път.

