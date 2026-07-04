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Кола събори стълб на улица "Генерал Колев" във Варна

04.07.2026 / 23:37 0

Кадър Фейсбук, Виждам те КАТ - Варна, Д. Василева

Автомобил самокатастрофира на улица "Генерал Колев" малко след кръстовището с бул. "Чаталджа" във Варна. Това става ясно от видео, публикувано във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".

От кадрите се вижда, че край доста потрошения автомобил има младежи.

Според очевидци няма пострадали от колата, возилото единствено е съборило стълб. За щастие, няма и пострадали пешеходци. Според очевидци обаче шофьорът за малко да помете майка с дете.

Все още няма официална информация от Областната дирекция на МВР във Варна. На място са дошли екипи на полицията и Спешна помощ.

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