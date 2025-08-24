Кола се обърна на оживен булевард в София

Кадър: Facebook/Катастрофи в София

Кола се е преобърнала в близост до спирка на градския транспорт в София. Очевидци споделиха кадри в групата "Катастрофи в София" във Facebook.

Инцидентът се е случил на столичния булевард "Цар Борис lll".

Към момента няма информация за пострадали, допълва Bulgaria ON AIR.

"Голям каскадьор", "И този е гледал много Вин Дизел", гласят коментарите под публикацията.

