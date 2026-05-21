Кола се обърна на пътя Хасково - Минерални бани, шофьорът загина

Снимка Булфото

Трагедия е станала на пътя у нас.

Мъж загина на място, след като колата му се преобърна на пътя Хасково - Минерални бани. Тежкият инцидент стана днес след обяд.

Шофьорът на леката кола вероятно е изгубил контрол на десен завой преди разклона за с. Гарваново и се преобърнал в канавка край пътя. Пристигналите на място спешни екипи намерили тялото, предаде БНТ.

Тепърва ще се изясняват причините за катастрофата. На това място и преди са ставали тежки инциденти. Пътят наскоро бе ремонтиран, но все още няма маркировка.

На прага на летния сезон, когато басейните в Минерални бани посрещат много туристи, трафикът рязко се увеличава, пише btvnovinite.bg.

