Кола се обърна по таван на АМ „Тракия"
Обърнат автомобил в канавката на магистрала „Тракия“ в посока Бургас предизвика напрежение на пътя. Според МВР обаче катастрофата няма връзка със задръстването, причинено от пожар в стърнища между 88-ия и 90-ия километър, предаде bTV.
Автомобилът е дърпал платформа с други коли и е самокатастрофирал, като се е обърнал по аван в канавката.
Няма тежко пострадали при инцидента.
Междувременно пожарът в района е довел до 5-километрово задръстване, като движението се пропуска само през едно платно.
Два пожарни екипа гасят стихията на място.
