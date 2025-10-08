Кола се обърна по таван на Околовръстното в София, жена и дете са пострадали
Снимка: Булфото
Кола се обърна по таван на кръстовището между булевард "Ломско шосе" и Околовръстния път на София, пострадали са жена и дете. Това става ясно от публикация в социалните мрежи.
Сигналът за инцидента е подаден в 18:43 ч., съобщиха за БНР от Центъра за спешна медицинска помощ.
Към мястото са изпратени две линейки.
Пострадали са 38-годишна жена, която е с травми на главата и едната ръка, и 11-годишно момиче. То е с комоцио и множество наранявания.
Медицинските екипи са транспортирали ранените до спешния институт "Пирогов".
От АПИ съобщиха, че заради произшествието е спряно движението по отбивката за кръговото кръстовище на Софийския околовръстен път /II-18/ за Волуяк и Монтана.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!