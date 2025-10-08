Кола се обърна по таван на Околовръстното в София, жена и дете са пострадали

Снимка: Булфото

Кола се обърна по таван на кръстовището между булевард "Ломско шосе" и Околовръстния път на София, пострадали са жена и дете. Това става ясно от публикация в социалните мрежи.

Сигналът за инцидента е подаден в 18:43 ч., съобщиха за БНР от Центъра за спешна медицинска помощ.

Към мястото са изпратени две линейки.

Пострадали са 38-годишна жена, която е с травми на главата и едната ръка, и 11-годишно момиче. То е с комоцио и множество наранявания.

Медицинските екипи са транспортирали ранените до спешния институт "Пирогов".

От АПИ съобщиха, че заради произшествието е спряно движението по отбивката за кръговото кръстовище на Софийския околовръстен път /II-18/ за Волуяк и Монтана.

