Кола се обърна по таван на бул. "Васил Левски" във Варна
Кадър Фейсбук, Виждам те КАТ-Варна, Л. Венков
Кола се е обърнала по таван на бул. "Васил Левски" в морската столица. За това информира гражданин във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".
От видеото, което е публикувал, се вижда, че катастрофата е в района на квартал "Чайка", в платното за "Златни пясъци". Автомобилът се е обърнал на тревната площ между двете платна.
На място има екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната.
За момента няма информация от ОД на МВР - Варна дали има пострадали при катастрофата.
Тепърва ще се изясняват причините, довели до инцидента.
Редактор "Екип на Петел",
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