Кола се обърна по таван на бул. "Васил Левски" във Варна

Кадър Фейсбук, Виждам те КАТ-Варна, Л. Венков

Кола се е обърнала по таван на бул. "Васил Левски" в морската столица. За това информира гражданин във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".

От видеото, което е публикувал, се вижда, че катастрофата е в района на квартал "Чайка", в платното за "Златни пясъци". Автомобилът се е обърнал на тревната площ между двете платна.

На място има екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната.

За момента няма информация от ОД на МВР - Варна дали има пострадали при катастрофата.

Тепърва ще се изясняват причините, довели до инцидента.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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