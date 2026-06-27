Кола се обърна по таван на столичен булевард
27.06.2026 / 12:28 0
Снимка МВР
Кола се обърна по таван в София. Инцидентът е станал на бул. "Шипченски проход" в района на Израелското посолство, сигнализират зрители на bTV.
При инцидента няма сериозно пострадали.
Шофьорът е с охлузни рани, пише novini.bg.
Изясняват се причините за инцидента.
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