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Кола се обърна по таван на столичен булевард

27.06.2026 / 12:28 0

Снимка МВР

Кола се обърна по таван в София. Инцидентът е станал на бул. "Шипченски проход" в района на Израелското посолство, сигнализират зрители на bTV.

При инцидента няма сериозно пострадали.

Шофьорът е с охлузни рани, пише novini.bg.

Изясняват се причините за инцидента.

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