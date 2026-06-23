Кола се обърна по таван на ул. "Царевец" във Варна

Кадър Фб, Виждам те КАТ - Варна, Д. Мутафчиев

Автомобил се е обърнал по таван на улица "Царевец" във Варна.

Няма пострадали според очевидци.

Не знам как се случва това на еднопосочна отсечка с три пешеходни пътеки без никаква видимост, коментират хората в коментарите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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