Кола се обърна по таван на ул. "Царевец" във Варна
23.06.2026 / 20:40 0
Кадър Фб, Виждам те КАТ - Варна, Д. Мутафчиев
Автомобил се е обърнал по таван на улица "Царевец" във Варна.
Няма пострадали според очевидци.
Не знам как се случва това на еднопосочна отсечка с три пешеходни пътеки без никаква видимост, коментират хората в коментарите.
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