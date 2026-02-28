Кола се обърна по таван тази нощ в Бургас

кадър: Флагман

Тежка катастрофа е станала снощи на бул. „Никола Петков“ в Бургас – след „МакДоналдс“ в посока хотел „Фаворит“.

Това съобщиха за Флагман.бг очевидци. В социалните мрежи са разпространени и кадри, на които се вижда преобърната кола. Преградата между двете пътни платна е смляна. По всяка вероятност колата се е движела в обратната посока, но след удара е навлязла в насрещното платно.

„Автомобилът буквално беше смлян. Нищо чудно да е бил в насрещното платно, но след като е загубил управление, да е смлял оградата и да е навлязъл в платното в посока околовръстното. На място имаше линейка и полиция. Откараха поне двама души в болница“, каза очевидец пред изданието.

Засега не е ясно какво е състоянието им.

Взети са проби за алкохол и наркотици.

