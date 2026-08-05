Кола се обърна по таван във Велико Търново

Снимка Пресцентър МВР

Тежка катастрофа стана днес в квартал "Бузлуджа" във Велико Търново. Лек автомобил излезе от пътя и се преобърна по таван, като спря в тревистия скат до тротоара след завой на улицата, съобщи бТВ.

Инцидентът е станал в близост до пешеходна пътека и кръстовище с пътни знаци.

На място бързо е пристигнал екип на пътна помощ, а катастрофата е довела до временни затруднения в движението, пише news.bg.

По първоначална информация вероятната причина за инцидента е несъобразена скорост при преминаване през завоя, вследствие на което водачът е изгубил контрол над автомобила.

В момента колата е вече изтеглена от местопроизшествието.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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