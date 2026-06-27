Кола се обърна странично след сблъсък с друг автомобил в София

Снимки: Булфото

Катастрофа на бул. „"България" в посока Околовръстното на София затрудни временно движението. Два автомобила се удрят.

Пострадала е 58-годишна жена. Откарана е в "Пирогов" с болки във врата, казаха за bTV от СДВР.

По информация на телевизията най-вероятната причина за катастрофата е, че 29-годишен шофьор е отнел предимство.

Редактор "Екип на Петел",

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