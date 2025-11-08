Кола се преобърна край Казанлък
снимка: Булфото
68-годишен мъж е пострадал, след като джип е самокатастрофирал на път I-5 , пътят между Казанлък и Стара Загора.
Инцидентът е станал днес в 09:46 часа в района на пътния възел при с. Ягода, в посока Стара Загора, съобщиха от полицията. По първоначална информация автомобилът, управляван от 68-годишния мъж, се е обърнал встрани от пътното платно.
На водача се оказва медицинска помощ. Извършена е проверка за употреба на алкохол, като пробата е отчела отрицателен резултат, допълва БНТ.
На място има полицейски екип, който изяснява причините за произшествието. Движението в района на инцидента не е затруднено.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!