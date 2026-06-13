Кола се преобърна на Предел, образува се голяма тапа

Снимка Булфото

Катастрофа е станала преди минути на пътя между Симитли и Разлог, в района на прохода Предел.

На място са пристигнали два екипа на Спешна помощ и екип на пожарната.

По първоначална информация в инцидента са участвали два леки автомобила. Вследствие на удара единият от тях се е преобърнал настрани, пише novini.bg.

Заради произшествието движението в района е временно спряно и в двете посоки. Образувало се е сериозно задръстване, а десетки автомобили изчакват на място.

Към момента няма официална информация за причините за катастрофата, както и за броя и състоянието на пострадалите.

Редактор "Екип на Петел",

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