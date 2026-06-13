Кола се преобърна по таван след тежък удар на пътя Симитли - Разлог

Снимка Фейсбук, Иван Владимиров, Катастрофи България

Лек автомобил се преобърна по таван след тежък удар на пътя между Симитли и Разлог днес, 13 юни, като инцидентът сериозно затрудни преминаването в района, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Произшествието е възникнало на 17-ия километър от второкласния път II-19, веднага след село Градево в посока Банско. В момента трафикът в участъка се регулира на място от екипи на „Пътна полиция“, пише dunavmost.com.

По първоначална информация, разпространена от ОДМВР - Благоевград, инцидентът е предизвикан от шофьора на лек автомобил, движещ се в посока Банско. Превозното средство първоначално се е забило в крайпътна бетонна стена, след което се е отбило в платното и се е ударило странично в джип, пътуващ към София. В резултат на последователните удари колата се е преобърнала по таван на асфалта.

Въпреки сериозния характер на сблъсъка, по данни на полицията няма информация за тежко пострадали граждани. От пътната агенция апелират към преминаващите през планинския проход да бъдат изключително бдителни. „Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост“, призовават от пресцентъра на АПИ, тъй като до пълното разчистване на местопроизшествието автомобилният поток се пропуска двупосочно само в едната лента.

Редактор "Екип на Петел",

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