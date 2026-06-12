Кола се вряза в група велосипедисти в Нидерландия, загинаха две деца и възрастен

Снимка: Пиксабей

Две деца и един възрастен загинаха в Нидерландия, след като автомобил се вряза в група велосипедисти, участващи в училищен лагер, съобщиха местните спешни служби.

Още четири деца са били тежко ранени при инцидента, предава bTV. Те са транспортирани за лечение в болници в Нидерландия и в съседна Белгия. Загиналите и ранените са били част от група от 14 ученици и двама придружители, се посочва в изявление на организацията „Регион за сигурност Зеландия“.

Полицията разследва причините за инцидента, който е станал на провинциален път, преминаващ между земеделски ниви близо до малкото градче Фогелваарде, на около 200 километра южно от Амстердам, пише ABC News.

Към момента властите не предоставят информация за шофьора на автомобила. Снимка, публикувана в нидерландските медии, показва автомобил със счупено предно стъкло и повреден преден капак, излязъл в поле край пътя.

Подобни инциденти, включващи групи велосипедисти, са рядкост в Нидерландия, където колоезденето е част от ежедневието и почти всички пътища имат отделни велосипедни алеи.

Към момента няма допълнителна информация.

Редактор "Екип на Петел",

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