Кола се вряза в хора пред синагога в Манчестър, има ранени

Кадър Нова телевизия

Няколко души бяха ранени, след като кола се вряза в тълпа в синагогата в „Хийтън Парк“ в Кръмсол, в покрайнините на Манчестър, тази сутрин. Нападателят е намушкал охранител с нож, пише The Sun. При нападението четирима души са ранени, посочва Нова телевизия.

Заподозреният не е успял да влезе в сградата и е бил застрелян на място от въоръжена полиция.

Кметът Анди Бърнам заяви, че кола е била насочена към хора от обществеността пред синагогата. Служители на реда се втурнали на мястото на инцидента след съобщения за нападение с нож срещу охранител.

Мъж, за когото се смята, че е извършителят, е бил прострелян в 9:38 ч. местно време.

Състоянието му не е известно, но се смята, че е жив.

Властите в Голям Манчестър заявиха: „Полицията е била извикана в синагогата на еврейската конгрегация в "Хийтън Парк", на "Мидълтън Роуд", Кръмсол, в 9:31 ч. сутринта от гражданин, който заявява, че е бил свидетел на това как кола се е насочила към граждани и един мъж е бил намушкан.“

Гражданите са помолени да избягват района на нападението.

Атаката се случва по време на Йом Кипур - най-светият ден от годината в юдаизма. Голям брой евреи посещават синагоги и постят на този ден.

