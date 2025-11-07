Кола се вряза в сергии на най-големия пазар в Казанлък

стоп кадър: Presstv

Лек автомобил се е блъснал в сергии на кооперативния пазар в Казанлък, предаде БТА.

Нанесени са материални щети. На място има полицейски екип.

При инцидента няма пострадали, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Произшествието е настъпило в 10:43 часа на ул. „Славянска“ в града.

По първоначална информация жена на 73 години е управлявала автомобила и се предполага, че е объркала скоростите, преминала е през тротоар и се е забила в пазара. Щетите в пазара са за над 2000 лева, предаде Нова тв.

Водачката е тествана за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

